Don Uva, sconfitta esterna contro il Ginosa

Si interrompe a Ginosa la striscia positiva di risultati per il Don Uva battuto per 3-0 dalla compagine tarantina nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Promozione Pugliese girone A.

Mister Capurso si affida a Roberto Troilo tra i pali, Zagaria, Cafagna, Gianni De Cillis e Capece in difesa, a centrocampo Davide Troilo, Addario e Porcelli, in attacco, Fata alle spalle di Amoroso e Conte.

Il Ginosa parte forte ed al 13′ la traversa nega il vantaggio a Donno mentre, al 16′ il tiro di Casale si stampa sul palo. Poco male perchè, al 20′ i padroni di casa sbloccano il risultato con Loconte. Al tramonto della prima frazione di gioco, i biancazzurri si portano sul 2-0 con Camassa artefice di un bel colpo di testa cui Troilo non può nulla.

Nella ripresa, alla mezz’ora 31′ i ragazzi di Pizzulli sfiorano la rete del 3-0 con Camara mentre, nel finale, il tentativo a rete di Porcelli non non sortisce gli effetti sperati.

A seguito del risultato maturato nella trasferta di Ginosa, i biscegliesi scendono al terzultimo posto con 19 punti (CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA)

Nel prossimo turno, in programma domenica 2 febbraio, i biscegliesi ospiteranno al “Di Liddo” la capolista United Sly vittoriosa per 6-1 sul Grottaglie (leggi qui).