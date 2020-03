Don Uva, sconfitta a tavolino e squalifica del campo dopo match sospeso con il Manfredonia

Il giudice sportivo ha deliberato i provvedimenti presi a seguito dei fatti accaduti in occasione del match di Promozione, girone A, tra Don Uva e Manfredonia, disputata domenica scorsa e sospesa alla fine del primo tempo (leggi qui).

Sconfitta a tavolino per il Don Uva, squalifica del campo da gioco per una giornata (campo neutro a porte chiuse) ed una ammenda di 500 euro. Per quel che riguarda i protagonisti in campo, il giudice sportivo ha inflitto quattro giornate di squalifica a Sergio De Cillis, due a testa per Davide e Roberto Troilo. In casa Manfredonia inibizione sino al 5 aprile per Massimiliano Ciuffreda.

Don Uva che quindi rimane in terz’ultima posizione, a quota 22 punti, e domenica si recherà sul campo della Vigor Bitritto, terza forza del girone. Sarà quindi il match della ventisettesima giornata, contro la Rinascita Rutiglianese, quello che dovrà essere disputato in campo neutro a porte chiuse.