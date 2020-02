Don Uva, pronostico rispettato contro il Capurso

Pronto riscatto per il Don Uva che supera per 3-0 il fanalino di coda Capurso nell’anticipo mattutino disputatosi al “Comunale” della cittadina barese e valevole per il ventiduesimo turno del campionato di Promozione Pugliese.

Gara in ghiaccio già nella prima mezz’ora. Dopo 2′ i biscegliesi sbloccano il risultato con Mattia Pasculli mentre, al 16′ arriva il raddoppio da parte di Amoroso. L’attaccante classe ’97 si ripete al 27′ siglando il definitivo 3-0.

A seguito dei tre punti conquistati, i biancogialli si portano al dodicesimo posto a quota 22 punti in classifica approfittando dei ko di Norba Conversano e Rinascita Rutiglianese rispettivamente contro United Sly e Manfredonia.

Nel prossimo turno, in programma domenica 16 febbraio, il Don Uva ospiterà al “Di Liddo” il Borgorosso Molfetta sconfitto in casa per 4-2 dal Grottaglie.

Foto: Sergio Porcelli

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE PUGLIESE GIRONE A