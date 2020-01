Don Uva, pari e patta contro il Noicattaro

Nessun vinto e vincitore nel match tra Don Uva e Noicattaro, disputatosi al “Di Liddo” e valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Promozione Pugliese girone A. La gara infatti, è terminata per 1-1 con entrambe le reti arrivate nella ripresa.

Mister Capurso si affida a Roberto Troilo tra i pali, Zagaria, De Cillis, Cafagna e Addario in difesa, a centrocampo Davide Troilo a supporto di Porcelli e Torchetti, trio offensivo composto da Fata, Amoroso e Conte.

I primi minuti della contesa sono di marca biancogialla. Al 3′ la conclusione di Conte viene neutralizzata da Di Pierro mentre, al 4′ Amoroso non centra lo specchio della porta. Due minuti dopo, l’incornata di Conte, non sortisce gli effetti sperati. La gara, per i 99 spettatori presenti al sintetico di Via Cavour, è molto godibile ed al 27′ gli ospiti sfiorano il vantaggio con La Nave artefice di un tiro dal limite che si stampa sulla traversa. Un quarto d’ora dopo, Somma a tu per tu con Roberto Troilo, si fa ipnotizzare dal portiere biscegliese invece, al 45′ il palo nega la rete ad Amoroso.

Nella ripresa, dopo 3′ il Don Uva sblocca il risultato con Fata abile a finalizzare l’assist di Amoroso. Sulle ali dell’entusiasmo, i padroni di casa, hanno l’occasione per replicare ancora con l’ex Unione Calcio Bisceglie il cui tiro viene disinnescato dal portiere rossonero. Gol sbagliato, gol subito in quanto il Noicattaro al 21′ perviene al pareggio con Piergiovanni. Il match rimane sul filo dell’equilibrio sino al triplice fischio finale con le due squadre che conquistano un punto a testa e proseguono le strisce positive di risultati.

Con il risultato in questione, il Don Uva si porta a quota 19 punti in classifica. Nel prossimo turno i biancogialli si recheranno nella tana del Ginosa battuto per 7-2 dal Nuova Spinazzola.

Foto: Antonio Pedone