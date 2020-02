Don Uva, ostico impegno casalingo contro il Borgorosso Molfetta

Dopo la vittoria esterna contro il fanalino di coda Football Club Capurso, il Don Uva punta a proseguire la striscia positiva di risultati nella gara interna, in programma domenica 16 febbraio, alle ore 15.00, al “Di Liddo” contro il Borgorosso Molfetta valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Promozione Pugliese girone A.

Una partita tutta da vivere quella tra i biscegliesi ed i biancorossi. La compagine biancogialla infatti, vuole conquistare l’intera posta in palio per avvicinarsi sempre piu’ alla zona salvezza diretta, attualmente distante quattro lunghezze, considerando i match dall’alto coefficiente di difficoltà che vedrà opposte le squadre che la precedono in classifica (Grottaglie – Canosa e Noicattaro – Sly). Al contempo però, la squadra molfettese, allenata dall’ex Angelo Carlucci, punta al riscatto dopo il ko interno per 4-2 maturato proprio contro il Grottaglie e riavvicinarsi alla zona playoff.

Le due contendenti hanno 10 punti di distacco. Il Borgorosso Molfetta ne 32 contro i 22 del Don Uva. La compagine biancorossa è andata a segno in 32 occasioni, di cui 11 portano la firma di un altro ex Bruno Sallustio. I ragazzi di mister Capurso però, hanno subito 32 reti che ne fanno la sesta miglior difesa del girone.

Non saranno della gara Roselli e Cubaj appiedati, dal Giudice Sportivo, rispettivamente per due ed una giornata.

Nel match d’andata, il Borgorosso Molfetta si impose per 2-0 grazie alle marcature di Anselmi e Paparella.

La gara sarà diretta da Nicolae Cosmin Dediu di Foggia il quale sarà coadiuvato da Piergiacomo Palermo e Flavio Carella entrambi provenienti da Bari.

PROGRAMMA GARE E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE PUGLIESE GIRONE A

Foto: Sergio Porcelli