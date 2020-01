Don Uva, il nuovo anno comincia contro lo Sporting Apricena

Rinvigorita dal successo di misura casalingo, nei confronti del Norba Conversano, il Don Uva cerca la continuità nel match contro lo Sporting Apricena in programma domenica 5 gennaio al “Madre Pietra Stadium” della cittadina foggiana, fischio d’inizio ore 14.30 e valevole per la diciassettesima, nonchè seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione Pugliese girone A.

Una gara dove i punti in palio valgono doppio in quanto si affrontano due squadre che hanno come obiettivo la permanenza in categoria. I biscegliesi puntano a conquistare l’intera posta in palio per avvicinarsi alla zona salvezza attualmente distante tre lunghezze. Al contempo, lo Sporting Apricena, è reduce da due ko rispettivamente contro Nuova Spinazzola per 5-2 e Ginosa per 4-0.

In classifica, le due contendenti hanno cinque punti di distacco. Il Don Uva ha attualmente 14 punti mentre, la squadra foggiana, 9. I biancogialli hanno segnato sinora 13 reti contro i 12 dello Sporting Apricena. La squadra rossoblu detiene il peggior reparto arretrato con ben 51 gol subiti.

Tra i biscegliesi non sarà del match Cafagna appiedato per un turno dal Giudice Sportivo.

La gara Sporting Apricena – Don Uva sarà diretta da Alessandro Leo di Foggia il quale sarà coadiuvato da Francesco Di Muzio di Foggia e Francesco Gorgoglione di Barletta.

Foto: Antonio Pedone