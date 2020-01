Don Uva, buon pareggio interno contro la Nuova Spinazzola

Terzo risultato utile consecutivo per il Don Uva che impatta per 1-1 al “Di Liddo” contro la Nuova Spinazzola nell’incontro valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione Pugliese girone A.

Padroni di casa subito intraprendenti ed al 4′ sfiorano il vantaggio con Logoluso che non concretizza al meglio un calcio d’angolo. Al 34′ la punizione di Pasculli costringe Lagreca a rifugiarsi in corner mentre, al 39′ la conclusione di Amoroso, non sortisce gli effetti sperati.

Le reti arrivano entrambe nella ripresa. All’11’ i padroni di casa passano in vantaggio; Amoroso conquista palla e si invola nell’area ospite ma la sua conclusione viene respinta dal portiere sulla traversa, si avventa Pasculli che deposita la palla in fondo al sacco. Per il fantasista biscegliese si tratta della terza marcatura consecutiva. Galvanizzati dal vantaggio, i ragazzi di Capurso al 18′ sfiorano il raddoppio con Amoroso il quale si fa ipnotizzare dal portiere ospite. La Nuova Spinazzola alza il baricentro ed al 33′ perviene al pareggio con Quattromini artefice di un bel calcio di punizione da posizione defilata.

Con il pareggio ottenuto dinanzi al proprio pubblico, il Don Uva si porta a quota 18 punti in classifica a due lunghezze dalla salvezza diretta. Nel prossimo turno, in programma domenica 19 gennaio, i biancogialli ospiteranno nuovamente al “Di Liddo” il Noicattaro che ha superato per 5-1 lo Sporting Apricena.

DON UVA – NUOVA SPINAZZOLA 1-1 (0-0 p.t.)

ASD DON UVA CALCIO 1971: Sibio, Capece, Zagaria, Gianni De Cillis, Logoluso, Davide Troilo (41’s.t. Sergio De Cillis), Torchetti, Porcelli, Amoroso, Pasculli, Fata (20′ s.t. Addario). A disp: Roberto Troilo, Favuzzi, Pietrantuono, Amoruso, Conte, Binetti, Di Ceglie. All: Capurso

USD NUOVA SPINAZZOLA: Lagreca, Porro (30’s.t. Leone), Campanale, Pellicciari, Ludovico, Calefato, Ariani (31’s.t. Zocco), Denora, Barrasso, Quattromini, Di Stefano. A disp: Di Lascio, Di Muro, Angelastri, Marchese, Carbone, Abruzzese, Bove. All: Schiavone.

MARCATORI: 10′ s.t. Pasculli (U), 33′ s.t. Quattromini (S)

ARBITRO: Lovascio (Molfetta). ASSISTENTI: Prigigallo (Bari), Torre (Barletta)

Foto: Antonio Pedone