Don Uva, al “Di Liddo” arriva la Nuova Spinazzola

Dopo il successo esterno ai danni dello Sporting Apricena, il Don Uva vuole proseguire la striscia di risultati positivi nel match in programma domenica 12 gennaio al “Di Liddo” contro la Nuova Spinazzola, con fischio d’inizio ore 14.30 e valevole per la diciottesima giornata del campionato di Promozione Pugliese.

Una partita tutta da vivere considerando lo stato di forma delle due contendenti. I biscegliesi mettono nel mirino il terzo successo di fila ed al contempo vendicare i due ko rimediati in questa stagione contro la squadra barese tra campionato e coppa. La Nuova Spinazzola invece, punta a proseguire la striscia di imbattibilità dopo aver battuto Conversano ed Apricena e pareggiato per 4-4 contro la Vigor Bitritto.

Sono sei i punti di distacco tra le due squadre. La squadra biancoblu ne ha 23 mentre il Don Uva 17. Lo Spinazzola sinora ha siglato 27 reti ma ne ha subiti 35 che ne fanno il terzo peggior reparto del girone. Il miglior marcatore è Giacomo Quattromini autore sinora di sette marcature e decisivo nella affermazione esterna ai danni del Norba Conversano.

Si tratta del quarto confronto stagionale tra le due compagini. Il bilancio dice due vittorie per gli ospiti (2-0 in campionato e 4-2 nel match d’andata dei sedicesimi della Coppa Puglia Promozione) ed un pareggio per 1-1 (ritorno di Coppa). Nell’ultimo precedente al “Di Liddo” il Don Uva si impose per 4-3 al termine di una gara bellissima. In tale occasione andarono a segno Trawally con una doppietta, Preziosa e Sergio De Cillis.

L’arbitro designato per l’incontro si chiama Gianluca Lovascio il quale sarà coadiuvato da Roberto Francesco Prigigallo di Bari e Pasquale Torre di Barletta.

Foto: Pagina facebook Nuova Spinazzola