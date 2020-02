Don Uva, al “Di Liddo” arriva la capolista United Sly

Match dall’altissimo coefficiente di difficoltà per il Don Uva quello in programma domenica 2 febbraio con fischio d’inizio ore 15.00 e valevole per la ventunesima giornata del campionato di Promozione Pugliese. Sul sintetico di Via Cavour arriva la capolista United Sly.

I biancogialli, reduci dal ko rimediato contro il Ginosa, vogliono ritornare a far punti per compiere ulteriori passi verso la salvezza ma si troveranno di fronte un avversario che mette nel mirino la diciottesima vittoria in campionato per mantenere inalterato il distacco dall’inseguitrice Manfredonia.

Lo United Sly è allenata dall’ex tecnico di Bisceglie e Monopoli Claudio De Luca ed annovera tra le proprie file calciatori provenienti da categorie superiori come, l’ex Unione Calcio Miguel Altares, gli ex Bisceglie Daniele Fiorentino, Pietro Zotti e Pepè Lacarra, gli ex Bari Enis Nadarevic e Daniele De Vezze, a questi si aggiungono il “Condor” Manzari, Giuseppe Sguera nonchè validi under come il portiere De Santis, i difensori Marcellino e Andrea Quacquarelli cresciuto nel settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie.

La squadra barese detiene il miglior attacco con 68 reti di cui 30 portano la firma della coppia Lacarra- Zotti ed il reparto difensivo meno perforato avendo subito solamente 12 gol. Nell’ultimo turno ha superato il Grottaglie per 6-1.

All’andata, i ragazzi di Capurso disputarono una grande gara ma vennero sconfitti per 1-0 a seguito del penalty siglato da Zotti al tramonto del primo tempo.

Domenico Piciaccia di Barletta è l’arbitro designato per l’incontro e sarà coadiuvato da Ivan Lanubile e Danilo Amatore entrambi di Taranto.

Foto: Sergio Porcelli