Don Mario Pellegrino dal Brasile: “Ho il coronavirus, pregate per me”

Ha voluto comunicarlo direttamente con un messaggio alla sua diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, giunto in tarda serata di ieri. Don Mario Pellegrino, sacerdote diocesano di Bisceglie “fidei donum” in Brasile nella diocesi di Pinheiro, è affetto dal coronavirus.

Mons. Leonardo D’Ascenzo, appresa la notizia, si è messo in preghiera, invitando tutta la comunità ecclesiale a rivolgersi al Signore per chiedere la guarigione del sacerdote, da anni missionario in Brasile, attualmente Parroco di San Benedetto.

Di seguito il messaggio di Don Mario:

“Carissimi. Avrei tanto desiderato non condividere con voi questo messaggio, ma la verità va annunciata ed eccomi qui. Da alcuni giorni non mi sentivo bene e qui sapete non abbiamo strutture come in Italia. Da tempo avevo fatto richiesta anche di un test per il covid-19. Ebbene oggi pomeriggio (orario brasiliano), dopo tanti tentativi mi è arrivato un test, l’ho fatto e sono risultato positivo al Coronavirus. Come scrissi ultimamente, stiamo nella stessa tempesta, ma non sulla stessa barca ed ora sperimento sulla mia pelle, la verità di queste parole. A differenza dell’Italia che grazie a Dio si va verso la soluzione, qui in Brasile è previsto il picco per il mese di giugno. Non mi resta che l’isolamento sociale e attenermi alle medicine che mi sono state passate. Chiedo solo e mi affido alle vostre preghiere, sapendo che in questo periodo non potrò molto rispondere nelle reti sociali. Un abbraccio a tutti. Vostro, Mario»