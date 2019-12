“Domenica con Babbo”, animazione per bambini in via Aldo Moro a cura dell’Avis

Una mattinata di animazione per bambini con giochi, pop corn e zucchero filato colorerà via Aldo Moro nella giornata di domani, domenica 22 dicembre. A dare vita all’evento, intitolato “Domenica con Babbo“, i volontari della sezione biscegliese dell’Avis che, in collaborazione con l’agenzia d’intrattenimento Frog, saranno in strada dalle 10 alle 13. «Il nostro intento», si legge nella nota stampa dell’Avis, «attraverso questa iniziativa è quello di avvicinare e sensibilizzare i bambini alla realtà del dono avvicinando con loro anche le loro famiglie, utilizzando il mezzo più genuino che questi ultimi hanno per imparare e apprendere il nostro messaggio».