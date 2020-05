Docenti biscegliesi regalano maglia a Giorgia Meloni, Galantino (FdI): “Storia locale nelle scuole”

“Tra i miei impegni politici c’è l’inserimento della storia locale nei programmi scolastici, per far sì che venga studiata ed apprezzata dagli studenti, quali cittadini del domani. Un impegno recepito dal precedente Governo con un mio ordine del giorno che non intendo abbandonare”, ribadisce un suo impegno politico-culturale l’on. Davide Galantino sui suoi canali social, “Infatti ho agito da subito, in maniera concreta, acquistando decine di copie di libri di storia locale che ho consegnato personalmente in tutte le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado presenti a Bisceglie, affinché il progetto parta”.

Il deputato biscegliese, di Fratelli d’Italia, poi aggiunge: “Ringrazio la Prof.ssa Maura Ianelli, dirigente Scolastico e la Dott.ssa Raffaella Di Lena, referente del progetto, sia per aver accolto e avviato l’iniziativa con entusiasmo sia per il dono graditissimo al nostro Presidente Giorgia Meloni“.