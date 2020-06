Divisione Calcio a 5 ufficializza classifiche definitive, Futsal Bisceglie retrocede in Serie B

Con riferimento alla nota pervenuta in data odierna della Lega Nazionale Dilettanti, la Divisione Calcio a 5 comunica che in relazione alle retrocessioni dei Campionati Nazionali si dovrà tenere conto del deliberato assunto nella riunione del 8 scorso giugno cosi come pubblicato dal Comunicato Ufficiale 214/A della FIGC.



Decisioni che riguardano anche le tre compagini biscegliesi che hanno preso parte ai campionati nazionali. In Serie A2 maschile il Consiglio Federale ha notificato la retrocessione delle ultime due classificate per ogni girone. Decisione che porta quindi il Futsal Bisceglie, ultimo in classifica prima della sospensione, alla retrocessione in Serie B. Permanenza nel campionato cadetto invece per la Diaz. La compagine presieduta da Giuseppe Cortellino occupava la terzultima posizione nel girone G, ma la retrocessione riguarda solo l’ultima in classifica (Free Time L’Aquila).

Non vi erano dubbi invece sulla permanenza del Bisceglie Femminile nel campionato di Serie A. Lo stesso Consiglio Federale della FIGC ha deciso di non assegnare lo scudetto, ed al tempo stesso di far retrocedere le ultime tre in classifica prima della sosta, poi diventata definitiva. Le tre squadre che sceondono in Serie A2 sono quindi: Vip Tombolo, Pelletterie C5 e PuroBio Noci.