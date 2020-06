Divieto di vendita di bottiglie di vetro per asporto e sanzioni per titolari e clienti / L’ORDINANZA

“Con effetto immediato e sino al 30 settembre 2020, si ordina il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e recipienti di vetro nei confronti di tutti i titolari di pubblici esercizi e chioschi adibiti alla vendita di alimenti e bevande dislocati lungo i litorali di levante e ponente, sulle spiagge nonché sulle vie prospicienti l’area portuale ed entro una distanza di 100 mt. da tali aree urbane; tutti i titolari di attività commerciali (titolari di negozi alimentari e supermercati) prospicienti i litorali di ponente e levante, l’area portuale, ovvero ubicate ad una distanza inferiore a 100 mt. da tali siti, limitatamente alla fascia oraria serale e notturna compresa dalle ore 21,00 alle ore 06.00 del giorno successivo”, questo si legge nell’ordinanza n. 105 disposta e firmata dal sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Lungo la litoranea e nell’intorno dell’area portuale, presso i pubblici esercizi è comunque consentito il consumo delle bevande alcoliche ed analcoliche in bicchieri di vetro solo all’interno dei pubblici esercizi ovvero in aree esterne pertinenziali ad essi ove si effettua servizio ai tavoli”, si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio on line.

“Presso i chioschi presenti lungo i litorali le bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro potranno essere somministrate ai clienti solo al banco di mescita o vendute unicamente in bicchieri di plastica sempre che sussistano le prescritte autorizzazioni per la somministrazione”, e ancora “E’ fatto altresì divieto a tutte le persone che frequentano le vie dei litorali, dell’area portuale e le spiagge pubbliche di abbandonare sul suolo pubblico e sul suolo demaniale ogni genere di rifiuti ed in modo specifico bottiglie e recipienti di vetro”. E si aggiunge: “Tutte le prescrizioni della presente ordinanza si estendono anche ai titolari di automarket autorizzati alla vendita di alimenti e bevande in prossimità dello stadio comunale”.

In caso di accertata violazione per l’inosservanza di tutte le prescrizioni sopra indicate è prevista una sanzione di 500 euro applicabile nei confronti dei titolari di chioschi adibiti alla vendita di alimenti e bevande dislocati lungo i litorali, dei titolari di pubblici esercizi dislocati lungo i litorali, nell’intorno dell’area portuale ed entro 100 mt da tali aree, dei titolari di chioschi e stabilimenti balneari ubicati sulle spiagge pubbliche o in concessioni a privati che effettuino la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o recipienti di vetro ovvero che non provvedano a ripulire da rifiuti le aree circostanti le loro attività entro una distanza di 20 mt e dei titolari di attività commerciali (supermarket e negozi alimentari) ubicati nelle aree urbane suddette che non ottemperino al divieto disposto con la presente ordinanza nella fascia oraria serale – notturna compresa dalle ore 21,00 alle ore 06,00 del giorno successivo. E’ prevista una sanzione di 200 euro per chiunque abbandoni su suolo pubblico lungo i litorali, lungo l’area portuale e sulle spiagge bottiglie e recipienti di vetro.