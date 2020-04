#distantimauniti, biscegliesi nel mondo ballano macarena tra allegria e speranza / VIDEO

Una macarena speciale, emozionante e virale, un ballo noto in tutto il mondo e che unisce biscegliesi (e non solo) presenti in tutto il mondo per lanciare un messaggio di speranza e per ribadire che seppur geograficamente e materialmente distanti, si è tutti uniti nella battaglia contro il Coronavirus.

Una danza animata e che unisce, un modo per sentirsi vicini in questo periodo di forzato distanziamento sociale. Da Bisceglie tra i nostri concittadini appaiono Pasqua Valente, Rosanna Arlati, Giancarlo Raimondi, Graziana Maffione, Elisabetta Di Bitonto, Anna Lamanuzzi, Chiara Pietrantuono, Claudia Di Liddo, Antonella De feudis, Marta Scarangella e Debora Di Pinto. Ma ballano il noto ballo a livello mondiale anche Simona Acquaviva a Buenos Aires, Greta Raimondi a Napoli, Monica Guglielmi a Parigi, Francesco Povia a Roma, Giusy Torchetti e Domenico D’Addato a Londra, Monica Nigri a Praga e Antonio Simone ad Amsterdam. Nel video partecipano anche tranesi, andriesi e addirittura americani: Michele, Cristiana, Ilaria, Wendy, Roxy, Riccardo, Arianna, Loredana, Dalila, Erik, Josh, Roberta, Shayn, Hamza.

“In un momento così delicato essere lontani dal proprio paese, o oltreoceano, non è sempre facile. L’Italia è uno dei Paesi più colpiti, ma non è l’unico. Perciò abbiamo voluto realizzare questo video lanciare un messaggio di solidarietà praticamente mondiale ma in un modo semplice, genuino e divertente“, spiega Simona, tra gli interpreti del video, “E si sa che noi pugliesi ci possiamo contraddistinguere in ogni parte del mondo per solarità e simpatia. La verità è che il fine è strappare un sorriso con la speranza non solo che questo periodo finisca presto, ma anche che questa unione e questa solidarietà nazionale che si è rafforzata in queste settimane possa durare per sempre… Poi come dice nonna di Greta ‘la musica e l’allegria il virus scaccia via’”, conclude simpaticamente Simona.