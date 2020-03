#distantimauniti, amici biscegliesi creano video di sensibilizzazione

Un video per sensibilizzare la cittadinanza a rimanere a casa in questo periodo critico, ed al tempo stesso incentivare opere di donazione in favore dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. E’ l’idea nata da un gruppo di amici biscegliesi, trasformatasi in un messaggio realizzato con la partecipazione di tutti contribuendo per la scelta di foto, musica, effetti video, immagini e frasi.

“Noi, amici da sempre, testimoni di un’amicizia nata tra i banchi di scuola, custodi di un rapporto che dura da più di vent’anni”, si legge nella nota, “che ha affrontato il tempo e gli eventi. Noi, separati da un virus, resteremo distanti ma insieme in attesa del nostro futuro. Intanto NOI RESTIAMO A CASA! Perchè lo abbiamo fatto? Per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole e favorire donazioni per l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie”. Per dare il proprio contributo basta andare sul sito: www.gonfundme.com