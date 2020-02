Dispoto non basta, Unione Calcio sconfitta di misura dal Corato

Seconda sconfitta consecutiva per l’Unione Calcio battuto al “Di Liddo” per 2-1 da un cinico Corato nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese.

Mister Di Simone si affida a Di Bari tra i pali, linea difensiva composta da Dispoto, Di Giorgio e Palumbo, a centrocampo Losacco, Guerra, Papagni, Andriano e Cicerello, coppia d’attacco Compierchio e Lorusso. Tra i neroverdi invece, parte dal primo minuto l’ex di turno Vito Quacquarelli.

Padroni di casa vicini al gol dopo 4’ con un colpo di testa di Lorusso che termina a lato mentre, sessanta secondi dopo, il tentativo di Agodirin non sortisce gli effetti sperati. Al 10’ Palumbo, ben appostato in area di rigore, non sfrutta al meglio l’assist di Cicerello. Va meglio invece a Nicolas Di Rito che, al 33’ concretizza il cross di Agodirin portando in vantaggio gli ospiti. L’Unione prova subito a pareggiare i conti al 38’ con un diagonale di Romanazzo, subentrato nel frattempo a Compierchio, che, sfortunatamente per i biscegliesi, fa la barba al palo. Nella ripresa, dopo 19’ il Corato perviene al raddoppio; cross di Quacquarelli per Caputo, il quale lascia partire una preciso diagonale che si insacca in rete. L’Unione Calcio alza il baricentro ed al 35’ accorcia le distanze con un colpo di testa di Dispoto su calcio d’angolo battuto da Zinetti. Per il centrale azzurro si tratta della terza rete in campionato, la seconda siglata al “Di Liddo”. A questo punto, gli azzurri tentano il tutto per tutto per azzerare lo svantaggio ma il Corato chiude tutti gli spazi sfiorando il 3-1 al 45’ ma Di Rito, ben appostato in area, non concretizza l’assist di Falconieri.

A seguito del ko casalingo, l’Unione Calcio rimane a quota 31 punti in classifica, scendendo all’ottavo posto in classifica. Nel prossimo turno, in programma, domenica 1 marzo, alle ore 15.00, gli azzurri saranno di scena allo “Spina” di Vieste contro la compagine locale, vittoriosa per 2-1 nel derby garganico contro il San Marco.

UNIONE CALCIO – CORATO 1-2 (0-1 p.t.)



UNIONE CALCIO: A. Di Bari, Dispoto, Losacco, Guerra, Palumbo, Di Giorgio, Papagni (42’ s.t. Bruno), Andriano, Lorusso, Compierchio (19’ p.t. Romanazzo), Cicerello (22’s.t. Zinetti). A disp: Lullo, Bufi, Preziosa, Sannicandro, Cordisco,Binetti. All: Di Simone

CORATO: Addario, Zangla, Santoro, Vicedomini, Vergori, V. Di Bari (25’p.t. Camasta), Quacquarelli (42’s.t.D’Ambrosio), Caputo, Di Rito, Petitti (33’s.t. De Vivo), Agodirin (24’s.t. Falconieri). A disp: Gallitelli,Lezzi, Olibardi, D’Arcante, Ngom. All: Pizzulli



MARCATORI: 33’p.t. Di Rito (C), 19’s.t. Caputo (C), 35’s.t. Dispoto (U)



AMMONITI: Andriano (U), Santoro (C), Petitti (C), Camasta (C)



ARBITRO: Salomone (Bari). ASSISTENTI: Desiderato (Barletta), Nero (Barletta)



