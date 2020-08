Disabilità e vela, Circolo della Vela e Bisceglie Approdi partecipano a bando “Sport per tutti”

Inserimento sociale, recupero psichico di ragazzi disagiati ed integrazione di adulti disabili.

Con questi obiettivi il Circolo della Vela di Bisceglie e Bisceglie Approdi hanno partecipato al bando regionale “Sport per tutti“, risultando tra le prime cinque associazioni sportive dilettantistiche in classifica per la fruizione del finanziamento a fondo perduto.

Il bando prevede la copertura dei costi sino all’80% ed è rivolto alle associazioni sportive con lo scopo di promuovere la realizzazione di strutture ed infrastrutture per la pratica dello sport da parte di soggetti diversamente abili.

Il progetto da realizzare, elaborato dall’Architetto Giovanni Nacci, dispone l’installazione di strutture ed attrezzature facilmente amovibili , con il posizionamento di elementi prefabbricati e ausili infrastrutturali a servizio dell’attività sportiva della vela per normodotati e disabili (tra cui bagni e spogliatoi in prefabbricato, gruetta disabili in acciaio estraibile, raccoglitore plastiche in mare).

L’area oggetto di intervento si trova all’interno della zona portuale demaniale di Bisceglie, in concessione a Bisceglie Approdi.