Dirigente III circolo didattico: “Si chiude un anno scolastico che ha segnato tutti quanti”

“Carissimi alunni e carissime alunne, oggi si chiude un anno scolastico che ha segnato tutti quanti noi e che rimarrà nel nostri ricordi. Avremmo voluto salutarci in modo diverso, con le recite, i canti e le tante manifestazioni che, come ogni anno, eravate soliti organizzare insieme ai vostri insegnanti per poterci salutare in allegria. Quest’anno invece non abbiamo potuto condividere tutto ciò, così come non abbiamo potuto condividere tante altre attività che erano state previste e progettate“, è accorato e coinvolgente il messaggio che la dirigente scolastica del III circolo didattico cittadino “san Giovanni Bosco”, Maura Iannelli, ha rivolto agli studenti dell’istituto al termine dell’anno scolastico.

“Ci salutiamo con po’ di amarezza ma con la consapevolezza che ognuno si è impegnato per portare avanti il progetto di crescita che era stato tracciato per ciascuno di voi a inizio anno scolastico. Desidero rivolgere un saluto speciale ai bambini e alle bambine di classe 5^: per loro oggi non finisce semplicemente un anno scolastico, ma si conclude un percorso durato cinque anni, cinque anni trascorsi insieme ai loro compagni e ai loro insegnanti”, scrive Iannelli.

“Per loro il saluto è più triste perché non ci sarà più l’occasione per potersi ritrovare e per poter, anche se in minima parte, recuperare qualcosa che questa pandemia ci ha tolto. A voi oggi va il mio pensiero e l’augurio che questa esperienza sia stata fonte di arricchimento ed abbia contribuito a rendervi più forti per poter affrontare il domani sempre con entusiasmo, con voglia di scoprire ed apprendere nuove cose, con la stessa resilienza che avete dimostrato in questi mesi di ‘isolamento forzato’ e con la consapevolezza che la vita vi offrirà tante opportunità per poter

crescere e migliorare, opportunità che voi, cari bambini e care bambine, dovrete sempre saper cogliere”, mette in evidenza la dirigente.

“Rivolgo un saluto a tutti i genitori che in questi mesi hanno collaborato con noi per far sì che la scuola non si fermasse e potesse portare avanti il proprio compito. Grazie a voi genitori, i vostri figli e i nostri alunni hanno continuato a lavorare, a condividere momenti di studio e momenti di vita con i loro compagni e i loro docenti. Senza il vostro aiuto, la vostra dedizione e il vostro impegno, anche li nostro lavoro sarebbe stato vanificato”.

“Grazie ai docenti che non hanno mai mollato, che hanno, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, messo in atto nuove metodologie didattiche che hanno richiesto loro un maggiore impegno finalizzato soprattutto al miglioramento di conoscenze e competenze tecnologiche indispensabili per la didattica a distanza. Grazie a quei docenti che hanno, in qualsiasi momento, messo a disposizione della comunità scolastica la loro professionalità e le loro conoscenze per aiutare alunni, genitori e colleghi meno esperti soprattutto nell’utilizzo degli strumenti Informatici”, tiene a sottolineare la dirigente Iannelli, “Grazie, infine, alle associazioni culturali presenti sul territorio che hanno collaborato con noi donando dispositivi elettronici alle famiglie in difficoltà consentendoci di non lasciare indietro nessuno con la didattica a distanza. Grazie a tutti voi con l’augurio che possiamo iniziare ilnuovo anno scolastico con l’entusiasmo e la voglia di fare che, da sempre, contraddistingue questa comunità scolastica”.