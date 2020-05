Dirigente Iannelli su donazione maglia Meloni: “3° Circolo prende distanze da quanto accaduto”

Il post del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in cui ringrazia la scuola San Giovanni Bosco di Bisceglie per il dono della maglia (leggi qui), ha scatenato numerose reazioni sui sociale da parte di cittadini e genitori.

A chiarire i concetti della vicenda ci ha pensato il Dirigente Scolastico del 3° Circolo, Maura Iannelli, “Bisceglie24 ha riportato, in un articolo del 2 maggio, una dichiarazione dell’onorevole Giorgia Meloni, pubblicata dalla stessa sul proprio profilo Facebook, in cui ringrazia: ‘alcuni bimbi della scuola primaria San Giovanni Bosco di Bisceglie per averle inviato una originale maglietta che custodirà gelosamente’.

“Mi preme precisare che il 3° Circolo San Giovanni Bosco di Bisceglie, da me diretto”, continua, “dall’inizio dell’anno scolastico porta avanti un progetto di Arte in collaborazione con l’Associazione F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) di Bisceglie. Nell’ambito di questo progetto gli alunni, con la guida delle loro insegnanti, hanno realizzato, tra le tante attività laboratoriali, delle magliette raffiguranti i monumenti più significativi del loro territorio. Alcune di queste magliette sono state donate, in diversi momenti della vita scolastica, ad esponenti delle nostre istituzioni”.

“L’iniziativa di regalare all’onorevole Giorgia Meloni una maglietta realizzata dagli alunni del 3° circolo didattico non è stata mai presa in considerazione dalla scrivente”, sottolinea chiaramente la dirigente Iannelli. “Questa istituzione scolastica prende le distanze da quanto accaduto. Sarà mia cura, pertanto, acquisire maggiori dettagli su quello che si è verificato”.