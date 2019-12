Dimissioni Tonia Spina, Angarano: “Grazie per aver lavorato con dedizione in sinergia”

Lo scorso 21 dicembre Tonia Spina ha reso noto le sue dimissioni dalla carica di assessore alla cultura del Comune di Bisceglie per intraprendere il percorso con “Fratelli d’Italia” dopo la nomina di responsabile cittadina (leggi qui).

“Ringraziamo Tonia Spina per l’operato in questo primo anno e mezzo di amministrazione”, dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “lavorando con dedizione, in linea con gli obiettivi programmatici e in sinergia con gli assessori e i consiglieri comunali. Si interrompe un percorso politico-amministrativo ma, al contrario di solite illazioni e strumentalizzazioni che ormai non fanno neanche più notizia, alla decisione delle dimissioni si è arrivati nel massimo rispetto delle reciproche posizioni, con buon senso e maturità, merci rare nella politica attuale”.