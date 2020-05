Biscegliese guarito da coronavirus e dimesso dopo 45 giorni da un ospedale romano

“Quando si lavora in prima linea per un’emergenza come questa può capitare di cadere ed è capitato anche a me, perché il virus non guarda in faccia nessuno e non ti permette difesa“, questo l’incipit del messaggio che il 42enne biscegliese Francesco Rana ha pubblicato sul personale profilo Facebook nella giornata di ieri 12 maggio, nel primo giorno di ritorno alla libertà dopo le sofferenze patite per via del Coronavirus e dopo le dimissioni ricevute dal personale sanitario dell’Ospedale Militare Celio di Roma, città in cui vive e lavora.

“Dopo 45 giorni di ricovero ospedaliero finalmente è arrivato il mio turno“, scrive Rana, Capo Gabinetto del Ministero per gli Affari regionali e per le Autonomie e consigliere di amministrazione dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, “I medici mi hanno appena comunicato che posso lasciare l’ospedale e posso tornare a casa. E’ stato un bruttissimo periodo, ma in ospedale ho trovato grande umanità (non scontata) e professionalità da parte di tutto il personale medico, infermieristico ed ausiliario“.

“Ringrazio gli amici di sempre che anche se distanti non mi hanno lasciato un secondo, la mia famiglia (ho provato a raccontare che era poco più di una semplice influenza ma non credo ci abbiano creduto) e tutti i colleghi. Tutti i messaggi che continuano ad arrivarmi, mi hanno dato una carica e tanta energia positiva per mettere ko il virus e guarire. Chi mi conosce sa quanto sono testardo e alla fine devo vincere io!”. E conclude con leggera ironia: “P.s.: ora ho tanti capelli in più e forse qualche kg in meno… non spaventatevi sono sempre io”.