Diaz, vittoria nel segno di Elia. Sconfitte per Cinco e Futsal Bisceglie

Una vittoria e due sconfitte. Questo è il bilancio delle portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Futsal Bisceglie scese in campo questo pomeriggio, sabato 1 febbraio.

Tornano a ruggire i biancorossi di Di Chiano che al “Paladolmen” superano per 6-1 l’Olympique Ostuni. Grande protagonista è Simone Elia autore di ben cinque reti a cui si aggiunge il sigillo di De Liso. Per gli ospiti invece, a segno Fiorentino. In virtù dell’affermazione interna, la Diaz si porta a quota 11 punti in compagnia del Torremaggiore vittorioso per 5-2 sul Canosa.

Secondo ko consecutivo per il Futbol Cinco che al “Centro Sportivo Olimpiadi” cede per 12-2 contro la capolista Itria. Per i nerazzurri di Tritto vanno a segno Uva e La Notte. Per la prima della classe invece hanno segnato Fanelli con un poker, a cui si aggiungono le doppiette di Ricci e Mizzi ed i sigilli di Lisi, Araujo, Gianfrate e Punzi. A seguito della battuta d’arresto casalinga, i biscegliesi scendono all’ultimo posto con 14 punti.

Il Futsal Bisceglie infine, viene sconfitto per 22-1 dalla capolista Assoporto Melilli. Sugli scudi Davide Spampinato artefice di otto marcature.Il tabellino viene rimpinguato dalla quaterna di Bocci, dalla tripletta di Domenico Gianino, dalle doppiette di Failla e Garofalo e dalle marcature di Everton, Bruno e Moreno Gianino. La rete biscegliese è frutto di autorete di Salvatore Bruno. Nerazzurri sempre in fondo alla graduatoria con 0 punti.

Nel prossimo turno, in programma sabato 8 febbraio, la Diaz si recherà nella tana dello Sporting Venafro mentre il Futbol Cinco affronterà, sempre in trasferta, il Trulli e Grotte. Il Futsal Bisceglie ospiterà al “Paladolmen” il Regalbuto.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE B GIRONE G

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE A2 GIRONE C

Foto: Felice Nichilo