Diaz ospita L’Aquila, Futbol Cinco contro la vice capolista

Il secondo weekend del mese di febbraio ha un programma due gare casalinghe ed un derby pugliese per le portacolori biscegliesi che scenderanno in campo sabato 15 febbraio alle ore 16.00.

Reduce dal ko esterno contro lo Sporting Venafro, la Diaz punta al riscatto nel match del “Paladolmen” contro Free Time L’Aquila valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato cadetto. Una gara dove i biancorossi dovranno assolutamente vincere per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria considerando che il Torremaggiore si recherà nella tana della capolista Futsal Capurso e magari scalare ulteriori posizioni in graduatoria. Statistiche alla mano, la Diaz ha siglato sinora 39 gol contro i 37 della squadra abruzzese mentre, per quanto concerne i gol subiti, L’Aquila ha subito 63 reti mentre, la compagine biscegliese, 47. Nella gara d’andata, i biscegliesi si imposero per 4-2.

Match dall’elevato coefficiente di difficoltà per il Futbol Cinco che affronterà al “Centro Sportivo Olimpiadi” la vice capolista Futsal Bitonto. Una partita che, statistiche alla mano, vede nettamente favoriti gli ospiti. La squadra neroverde è reduce da tre affermazioni consecutive maturate contro Just Mola, Azzurri Conversano e New Team Putignano invece, il sodalizio biscegliese ha ottenuto, nelle ultime tre gare, altrettante sconfitte che l’han fatto scivolare in coda alla graduatoria. Di fronte il secondo miglior attacco contro la difesa piu’ perforata del girone. Il Bitonto infatti, ha segnato sinora ben 127 reti di cui 34 portano la firma del “Nino Maravilla” Sergio De Cillis. Il Futbol Cinco invece, ha subito 134 gol.

Chiude il programma il derby pugliese Sammichele – Futsal Bisceglie che si disputerà al “Pala Lagravinese” della cittadina barese.

PROGRAMMA GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE B GIRONE G

PROGRAMMA GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1

PROGRAMMA GARE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE A2 GIRONE C