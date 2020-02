Diaz nella tana dello Sporting Venafro, gara salvezza per il Futbol Cinco

Partite dal coefficiente di difficoltà medio – alto per le squadre biscegliesi che scenderanno in campo sabato 8 febbraio alle ore 16.00.

La Diaz, reduce dal roboante 6-1 casalingo contro l’Olympique Ostuni, punta a proseguire la striscia positiva di risultati nel match contro lo Sporting Venafro valevole per la quindicesima giornata del campionato cadetto girone G di scena al “Palazzetto dello Sport” di Venafro. Una partita che si preannuncia molto equilibrata considerando la voglia dei locali di riscattarsi dopo il ko maturato nell’ultimo turno ai danni della capolista Futsal Capurso per rimettersi nuovamente nella zona playoff. I molisani detengono il terzo miglior attacco del girone con 64 reti ed al contempo sono il reparto difensivo piu’ perforato avendo subito lo stesso numero di reti. Mister Di Chiano dovrà fare a meno dello squalificato De Liso. Nel match d’andata le due squadre pareggiarono per 2-2.

Match salvezza per il Futbol Cinco impegnata al “Tensostatico” di Castellana Grotte contro il Trulli e Grotte. Si prospetta un’autentica gara salvezza in quanto si affrontano due squadre che hanno come obiettivo la permanenza in categoria. Sulla carta, i padroni di casa sono favoriti considerando la posizione in classifica migliore rispetto ai biscegliesi ed il buon momento di forma del Trulli e Grotte. La squadra barese infatti, occupa il dodicesimo posto con 20 punti ed è reduce da due affermazioni consecutive contro Azzurri Conversano e New Team Putignano. Il Futbol Cinco però, vuole interrompere il digiuno di punti che dura da due partite per abbandonare l’ultima posizione in classifica. Non sarà della contesa Valente appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. Nel match d’andata i biscegliesi, si imposero per 9-4.

Chiude il programma il Futsal Bisceglie che al “Paladolmen” affronterà i siciliani del Regalbuto.

