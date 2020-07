Di Pierro c’è, altro rinnovo in casa Diaz

La terza settimana di luglio comincia con un altro rinnovo in casa Diaz, quello di Vito Di Pierro che anche nella prossima stagione vestirà il biancorosso.

Quarta stagione consecutiva in maglia Diaz per Di Pierro, a dimostrazione che il progetto reso noto dal presidente Cortellino nelle scorse settimane si fonda su una base solida, fatta di atleti biscegliesi che hanno nel proprio bagaglio il senso di appartenenza e l’applicazione per fare bene.

Nella passata stagione il laterale classe ’95 ha dato il suo contributo alla causa biscegliese in termini di grinta, fase difensiva ed un gol in campionato.

“Di Pierro rappresenta nel migliore dei modi il prototipo del calcettista della Diaz – dichiara il presidente Cortellino. Un ragazzo serio, un lavoratore che con passione da tutto in campo per il bene del suo club. Sono soddisfatto del roster che stiamo costruendo assieme al resto della dirigenza e con il tecnico Di Chiano. Vogliamo fare bene – conclude Cortellino – e divertirci, il tutto tenendo i costi contenuti visto il periodo storico post pandemia che stiamo vivendo”.