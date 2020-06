Di Leo su smaltimento mascherine e guanti: “Gestita malissimo da amministrazione”

La pandemia da Covid-19 ha introdotto nel nostro quotidiano l’uso di mascherine e guanti in grandi quantità ed il suo conseguente smaltimento è diventato paradossalmente un problema. Argomento che è stato affrontato in una nota da Marco Di Leo, esponente del movimento politico Bisceglie D’Amare che dichiara, “gestita malissimo dall’attuale amministrazione, senza nessuna programmazione né per la ripresa, nonostante i continui suggerimenti giunti dal nostro movimento politico”.

Di Leo entra nel merito suggerendo al Sindaco Angarano di, “invitare la società che cura il servizio di raccolta dei rifiuti a installare ulteriori cestini dedicati solo ed esclusivamente per il conferimento di mascherine e guanti, preferibilmente nelle aree a maggior densità abitativa. Il rapporto dall’Istituto Superiore di Sanità n.26 del 18 maggio 2020 classifica come ‘rifiuti speciali’ mascherine e guanti monouso – continua – prodotti da utenze non domestiche o da attività simili ad esse. Nel rapporto è anche indicata la corretta modalità di smaltimento, al fine di evitare la diffusione del contagio e, di conseguenza, una vera e propria emergenza sanitaria. Questo primo passo potrebbe essere un buon modo per rendere la città un pò più pulita, mettendola altresì in sicurezza. È bene ricordare come i cittadini, primi responsabili dell’igiene urbana, debbano essere più educati e civili; tuttavia, è altrettanto importante ricordare che l’amministrazione ha il dovere di mettere la stessa cittadinanza – conclude Marco Di Leo – nelle condizioni di poter salvaguardare la salute di tutti noi fornendo gli strumenti più utili e adeguati e ciò, ad oggi, non è minimamente riscontrabile”.