Di Leo: “Proponiamo ad amministratori istituzione di un Premio di Studio”

“Durante i mesi di lockdown, moltissimi studenti sono stati costretti a laurearsi telematicamente, privandosi, di fatto, di un momento carico di significato nel percorso accademico: la cerimonia di proclamazione di laurea. Il gruppo politico Bisceglie D’amare propone agli attuali amministratori, con spirito costruttivo, l’istituzione di un “Premio di Studio”. Questa la proposta che giunge da Marco Di Leo.

“Ci piacerebbe restituire simbolicamente quel momento di celebrazione e aiutare gli stessi vincitori a investire nel proprio futuro. Il premio potrebbe essere elargito – dichiara Di Leo – fino ad esaurimento fondi, ad ogni studente recante le seguenti caratteristiche: residenza nel Comune di Bisceglie, conseguimento del titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica durante l’A.A 2019/2020, in Università o Istituzioni di Alta Formazione, con votazione compresa tra 100 e 110 e lode, ISEE del nucleo familiare al di sotto dei 40mila euro. Tale contributo, liquidato dal Comune solo dopo presentazione di relativa fattura o ricevuta fiscale, potrebbe essere spendibile per l’iscrizione e la frequenza ad un master di formazione”.

“Noi, come nuova classe dirigente, crediamo molto nella formazione dei nostri giovani concittadini. Investire nelle risorse umane può rappresentare la vera svolta per questa città. Un investimento che, data la professionalizzazione di questi ragazzi, nel lungo periodo – chiosa Marco Di Leo – potrà irrobustire il tessuto socio-economico biscegliese”.