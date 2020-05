Di Leo: “Presentiamo progetto per accesso a spiagge biscegliesi con spirito costruttivo”

“Con la prima stagione estiva caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 alle porte, ci si pone costantemente una domanda: come si accederà in spiaggia? Con 7,5 km circa disponibili, la nostra città possiede una delle maggiori estensioni di spiaggia libera e, a tal proposito, vorrei mostrarvi un nuovo progetto che sta iniziando ad esser studiato in altre città d’Italia e che potrebbe esser ripreso nella nostra Bisceglie a costi davvero contenuti”. Inizia così Marco Di Leo, della lista civica Bisceglie d’Amare, trattando l’argomento accesso alle spiagge.

“Presentiamo questo progetto, condiviso con il gruppo politico Bisceglie D’amare, al nostro Sindaco Angelantonio Angarano e ai nostri amministratori con lo spirito costruttivo che da sempre ci contraddistingue. La suddivisione delle aree di spiaggia libera con impianti ecosostenibili darebbe la possibilità ai cittadini”, sostiene Di Leo, “integrando un’app come Municipium (già esistente), di poter prenotare gratuitamente il proprio posto in spiaggia. Ovviamente, a tale app, dall’utilizzo più difficoltoso per gli anziani, può esser affiancato un numero verde. Inoltre, sarebbe opportuno formare degli steward in grado di regolamentare gli accessi in spiaggia e di garantire il rispetto delle norme di sicurezza”.

“Fornendo un esempio concreto”, aggiunge l’esponente di Bisceglie D’amare, “sarebbe auspicabile dar vita ad un servizio simile a quello utilizzato dai più noti cinema multisala, in grado di fornire informazioni in tempo reale, tramite app e numero verde, sullo stato di occupazione delle nostre spiagge, indicando così dove vi siano posti liberi e consentendone la prenotazione. In caso di positività al contagio da Covid19, questa soluzione permetterebbe l’immediato rilevamento dei cittadini seduti nei pressi del soggetto in esame, così da avviare le corrette profilassi”.

“L’obiettivo principale, ad oggi, è quello di dare a tutti la possibilità di godere della natura del nostro bellissimo mare, purché tutto sia fatto in sicurezza e nel pieno rispetto delle leggi. Disponibili alla più proficua collaborazione con l’attuale amministrazione”, conclude Marco Di Leo, “restiamo disponibili per eventuali delucidazioni. Il bene di Bisceglie e dei suoi cittadini vengono prima delle polemiche, prima di qualsiasi cosa”.