Df Disco, a Bisceglie arrivano Ghali e Renzo Arbore

La discoteca Df riaprirà i battenti il prossimo 18 luglio dopo il lungo stop causato dall’emergenza Coronavirus. Oggi l’annuncio dei primi due nomi che animeranno la stagione estiva biscegliese: Ghali e Renzo Arbore. Il primo si esibirà in uno speciale showcase sabato 25 luglio, da mezzanotte in poi, il secondo, accompagnato dall’Orchestra Italiana, andrà in scena venerdì 7 agosto.

Due artisti appartenenti a generazioni completamente differenti, ma accomunati dall’innovazione e dallo spirito iconoclasta. Se Ghali ha contribuito a ripensare il modo in cui la musica viene distribuita e fruita (con il singolo Ninna Nanna ha stabilito nuovi record di streaming in Italia, conquistando la vetta della Top Singoli senza vendere il brando attraverso i negozi digitali di musica), Renzo Arbore è stato uno degli autori televisivi e radiofonici italiani più innovativi del secolo scorso.

I biglietti per Ghali sono disponibili sulla piattaforma Xceed. Nei prossimi giorni saranno aperte le prevendite anche per il concerto di Renzo Arbore (info: 388.158.04.74).