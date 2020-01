Derby per la Diaz, Futsal Bisceglie e Cinco alle prese con le capolista

Un derby pugliese e due gare contro le capoliste dei rispettivi campionati. Questo è il menù in programma sabato 1 febbraio che vede protagonisti le biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Futsal Bisceglie.

Ritornare a far punti dopo quasi un girone. E’ questo l’imperativo della Diaz che, dopo il turno di riposo, torna sulle tavole del “Paladolmen” con fischio d’inizio ore 16.00 contro l’Olympique Ostuni nella terza giornata di ritorno del campionato cadetto girone G. Una gara da non sbagliare per i biancorossi di Di Chiano che mettono nel mirino la terza vittoria stagionale per allontanarsi dalle zone calde della graduatoria. Di fronte un Ostuni reduce dalla sconfitta interna contro la capolista Futsal Capurso ma in grado di battere, al primo turno di ritorno,la terza forza del girone Chaminade.

Alla stessa ora, al “Centro Sportivo Olimpiadi”, toccherà al Futbol Cinco che se la vedrà con la capolista Itria. Una gara che, sulla carta vede favoriti gli ospiti reduci dall’affermazione casalinga per 8-5 contro il New Team Putignano e viaggiano con il vento in poppa verso la serie B. Una stagione sinora superlativa per i ragazzi di mister Bruno i quali comandano la classifica con 57 punti, frutto di 19 vittorie ed 1 sconfitte ed hanno siglato sinora la bellezza di 152 reti di cui ben 42 portano la firma del top scorer nonchè, capoccanoniere del girone Araujo. I nerazzurri d’altronde, puntano a fare una gran figura contro la prima della classe confidando nell’apporto del pubblico amico.

Nuova trasferta siciliana per il Futsal Bisceglie di scena al “Palamelilli” di Melilli (Siracusa) ospite della compagine locale dell’Assoporto capolista del girone.

PROGRAMMA GARE E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

PROGRAMMA GARE E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO SERIE C1

PROGRAMMA GARE E CLASSIFICA DEL CAMPIONATO SERIE A2 GIRONE C