Derby infrasettimanale contro Ruvo per i Lions

Impegno infrasettimanale e secondo derby consecutivo per i Lions Bisceglie che, questa sera alle ore 20 al PalaPoli di Molfetta, scenderanno in campo contro il Talos Ruvo nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B di pallacanestro.

La vittoria esterna sul Nardò di domenica scorsa (leggi qui), la quinta stagionale in trasferta, ha significato un pronto riscatto in casa nerazzurra dopo l’inaspettata battuta d’arresto casalinga di sette giorni prima contro Cassino, ultima in classifica. Gli uomini di coach Marinelli sono chiamati a dare continuità per mantenere il quarto posto in graduatoria in una sfida non semplice. I salentini, infatti, si trovano in piena zona play-off a quota 20 punti, quattro in meno dei biscegliesi, ma tra le mura amiche hanno conquistato otto successi in nove partite, cedendo soltanto contro Matera lo scorso 16 novembre. Marco Rossi e compagni, che si sono preparati al meglio all’incontro allenandosi sia nella giornata di martedì sia in quella di mercoledì, hanno l’obbligo di cercare di incamerare altri due punti per rispondere alle vittorie delle prime tre della classe, Palestrina, Salerno e Matera, le quali nei match disputatisi ieri hanno superato rispettivamente Cassino, Avellino e Nardò.

Arbitreranno il derby tra Ruvo di Puglia e Bisceglie Pierluigi Marzo di Lecce e Denny Lillo di Brindisi. (FOTO: SARA ANGIOLINO)

