Denunciato 22enne in stazione ferroviaria di Bisceglie

Nella stazione ferroviaria di Bisceglie, gli agenti della Polfer di Barletta hanno denunciato, nei giorni scorsi, un 22enne per porto abusivo d’arma atta ad offendere.

Gli uomini delle forze dell’ordine hanno notato sul primo marciapiede un ragazzo, che ha tentato di eludere il controllo. Raggiunto, è stato perquisito trovando nelle tasche, due bustine di marijuana, un coltello con lama di 7,8 centimetri. Il ventiduenne, è stato denunciato per porto abusivo d’arma e segnalato alla Prefettura, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Il caso rientra nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure” eseguita dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Puglia la Basilicata e il Molise, dove sono state identificate 4.348 persone, 2 arrestati e 5 denunciati. Sono stati scortati 439 treni e impiegate in stazione 237 pattuglie.