Debiti fuori bilancio, consiglio comunale ancora a porte e chiuse e in diretta streaming

Ancora a porte chiuse e in diretta streaming il consiglio comunale che si svolgerà martedì 7 luglio, alle 16:30, nella palestra del la scuola media “Battisti-Ferraris” di Bisceglie.

Saranno 27 i punti all’ordine del giorno, 25 dei quali relativi a debiti fuori bilancio. Saranno discusse anche la mozione “Giustizia per Chico Forti” e la sostituzione dei componenti dimissionari della Commissione consiliare speciale per la sicurezza urbana.

Ordine del Giorno:

1 Ripartizione Tecnica .C. – 00051 del25/05/2020 ANAS. Canone annuale per attraversamenti 2019. Riconoscimento debito fuori bilancio.

2 Ripartizione Servizi e Patrimonio .C. – 00023 del03/04/2020 Debiti fuori bilancio riconoscimento al Consorzio Metropolis Cooperativa sociale onlus Centro Educativo Phoenix di Molfetta

3 Ripartizione Servizi e Patrimonio .C. – 00031 del15/05/2020 Riconoscimento debito fuori bilancio ricovero di minori e disabili

4 Area Funz Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilità .C. – 00006 del27/05/2020 DEBITO FUORI BILANCIOPER PAGAMENTO SENTENZA N. 376/2019 GdP di BISCEGLIE- OPPOSIZIONE AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.M. N.

5 Area Funz Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilità .C. – 00007 del27/05/2020 DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZA N. 327/19, GdP BISCEGLIE. Opposizione avverso Il fermo amministrativo. D. B. P.

6 Area Funz Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilità .C. – 00008 del28/05/2020 DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZA N. 98/2019 GdP BISCEGLIE. Opposizione avverso il verbale del Comando di Polizia Locale di contestazione di violazione del Codice della Strada. EURIBIA SRL.

7 Area Funz. Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilità .C. – 00009 del28/05/2020 DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZA N. 233/2018 GdP BISCEGLIE. Opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento n. 2152-2018-485 del 03.05.2018, notificata dal Comune, per mancato pagamento dalla sanzione amministrativa per violazione del codice della strada del Comando di Polizia Locale. – A. F.

8 Area Funz. Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilità .C. – 00010 del28/05/2020 DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZA N. 403/2019 GdP BISCEGLIE. Opposizione avverso il verbale del Comando di Polizia Locale di contestazione di violazione del Codice della Strada. – S. M.

9 Area Funz. Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilità .C. – 00011 del28/05/2020 DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZAN. 253/2019 GdP BISCEGLIE. Opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento su verbale, del Comando di Polizia Locale, di contestazione di violazione del Codice della Strada. -S. D.

10 Area Funz. Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilità .C. – 00012 del04/06/2020 DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZA N. 73/2020 GdP BISCEGLIE. Opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento su verbale, del Comando di Polizia Locale, di contestazione di violazione del Codice della Strada. – B. F.

11 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00023 del28/01/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 31 1/2019 del Giudice di pace di Bisceglie – giudizio Comune c/D.m.M. per la figlia minore – risarcimento danni da insidia stradale.

12 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00027 del28/01/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 291/2019 del Giudice di Pace di Bisceglie – giudizio Comune c/M.E. – risarcimento danni da insidia stradale.

13 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00036 del31 /01/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 337/2019 del Giudice di Pace di Bisceglie – Giudizio Comune c/D.T.F. – risarcimento danni da insidia stradale.

14 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00039 del03/02/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 374/2019 del Giudice di Pace di Bisceglie – Giudizio Comune c/S.M. Risarcimento danni da insidia stradale.

15 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00041 del03/02/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 193/2019 del Giudice di Pace di Bisceglie – M.C. – annullamento di verbale di Polizia Municipale.

16 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00049 del10/02/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 247/19 del Giudice di Pace di Bisceglie – D.A. – annullamento d’ingiunzione di pagamento su verbale di Polizia Municipale d’infrazione del Codice della Strada.

17 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00051 del10/02/2020 Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 207/2019 del Giudice di Pace di Bisceglie – Z.). – annullamento d’ingiunzione di pagamento su verbale di Polizia Municipale d’infrazione del C.d.S.

18 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00053 deli 1/02/2020 Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 2336/2019 del Tribunale di Trani – M.I. – risarcimento danni da insidia stradale.

19 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00054 del11 /02/2020 Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 218/2019 del Giudice di Pace di Bisceglie – A.R. – annullamento d’ingiunzione di pagamento su verbale di Polizia Municipale d’infrazione del C.d.s.

20 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00057 del13/02/2020 Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 183/02019 del Giudice di Pace di Bisceglie – C.D. – risarcimento danni da insidia stradale.

21 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00091 del01/04/2020 Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 122-2020 – Giudizio Comune c/R. G. – liquidazione spese di del ctu Dott. D.S.

22 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00110 del19/05/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 272-2019 del Giudice di Pace di Bisceglie e correlati atti di precetto – D.L.A, – risarcimento danni da insidia Stradale.

23 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00115 del25/05/2020 Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 2335/19 del Tribunale di Trani – Giudizio D.B.N. e Z.A, per figlia minore.

24 Area Funz. Autonoma Servizio Legale e contenzioso .C. – 00116 del26/05/2020 debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 1198/2019 del Tribunale di Trani Sez. Lavoro e correlati atti di precetto e pignoramento – Giudizio Comune c/ P.M.D.

25 @A.F.A. Avvocatura – Servizio Legale e Contenzioso .C. – 00128 del09/06/2020 Debito fuori bilancio per pagamento sentenza n. 313/19 del Giudice di Pace di Bisceglie – giudizio Comune c/ C.V. e A.M. C. per figlio minore – risarcimento danni da insidia stradale.

26 Segreteria Generale .C. – 0032 del 25/06/2020 Proposta Mozione “Giustizia per Chico Forti”.

27 Segreteria Generale .C. – 0033 del 25/06/2020 Sostituzione componenti dimissionari della commissione consiliare speciale per la sicurezza urbana.

Il sito dal quale potrà essere seguita la diretta è www.comune.bisceglie.bt.it