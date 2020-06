Galantino delegato d’aula per Fratelli d’Italia: “Vigilerò su lavori del Parlamento”

“Ringrazio il presidente Giorgia Meloni, il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e i colleghi di Fratelli d’Italia per avermi scelto nel ruolo di delegato d’aula”. Con queste parole il deputato biscegliese Davide Galantino ringrazia per l’incarico ricevuto dal suo gruppo alla Camera.

“Mi impegnerò al massimo per rendere onore a questo compito e per vigilare sui lavori del Parlamento”, scrive Galantino. Il delegato d’aula ha il compito di coordinare materialmente l’attività di opposizione in aula.