Danni maltempo Bari e Bat, approvato odg Galantino (FdI): “Sostegno alle attività coinvolte”

“Gli eventi meteorologici che nel dicembre 2019 si sono abbattuti sulla Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani hanno provocato danni patrimoniali e commerciali agli imprenditori del territorio. Ho ritenuto opportuno presentare un odg al Decreto Milleproroghe per impegnare il Governo ad intervenire a sostegno delle attività commerciali e produttive coinvolte, anche attraverso la concessione ai Comuni delle suddette province di fondi o altre misure economiche di sostegno, per favorirne l’immediata ripresa”, è quanto riporta il deputato biscegliese di Fratelli d’Italia Davide Galantino.

“Il testo del Decreto prevede la proroga della durata degli stati di emergenza già dichiarati e della scadenza della presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di calamità naturali; tuttavia non considera gli episodi di maltempo che si sono abbattuti anche nel mese di dicembre 2019, che hanno arrecato gravi danni agli operatori del settore. L’odg”, spiega l’onorevole Galantino, “pone anche l’urgenza di una garanzia di equità territoriale a vantaggio del sud, nel rispetto del principio di uguaglianza e soprattutto nel rispetto dell’Unità nazionale, tenuto conto della tropicalizzazione del clima nelle regioni meridionali che aggrava ulteriormente un quadro già precario per gli operatori del commercio, notoriamente in difficoltà a causa dell’elevata pressione fiscale e della spietata concorrenza cinese”.