Daniele D’Addato approda tra i pali della Diaz

Altra novità per quel che concerne il dinamico mercato estivo della Diaz che in vista del terzo campionato consecutivo di Serie B di calcio a 5 completa il reparto dei portieri ufficializzando l’ingaggio di Daniele D’Addato.

Biscegliese doc, classe ’86, D’Addato in passato ha vestito la maglia del Bisceglie C5 collezionando presenze in Serie A, proseguendo la carriera difendendo i pali di Olimpiadi Bisceglie, Nettuno Bisceglie e Futsal Bisceglie, del quale è stato anche capitano. Nella passata stagione il neo acquisto della Diaz è approdato alla Futsal Andria, adesso il ritorno nella città dei Dolmen per formare con Marco Sinigaglia una coppia di portieri di assoluto valore per la serie cadetta.

“Con Daniele accogliamo in squadra un ragazzo con tanta esperienza – esordisce il presidente Giuseppe Cortellino – e che sa dare il suo valido contributo nello spogliatoio. Conosciamo il suo valore e riteniamo che assieme a Sinigaglia la porta della Diaz per la prossima stagione sia in buone mani”.