Da oggi disponibile un’incubatrice al Centro Veterinario Papagni

PUBBLIREDAZIONALE– Il Centro veterinario Papagni di Bisceglie incrementa ulteriormente la sua offerta dotandosi di un nuovo importante macchinario che salverà le vite di tanti animali, un’ incubatrice.

Temperatura, ventilazione e umidità all’interno dell’incubatrice vengono controllati elettronicamente e mantenuti sempre costanti. L’incubatrice viene utilizzata durante le terapie ad animali neonati, animali di piccola taglia oppure animali non convenzionali, come ad esempio rettili e tartarughe. Proprio in questi casi, quando gli animali soggetti a terapia non hanno una temperatura fisiologica sufficiente, hanno assoluta necessità dell’incubatrice.

“Potrà sembrare banale ma mantenere un animale alla stessa temperatura in una struttura di ricovero non è affatto semplice”, spiega il dottor Gennaro Papagni, “grazie all’incubatrice invece è possibile mantenere sempre costantanti temperatura, umidità e ventilazione”.

L’incubatrice insomma aumenta in maniera netta l’efficacia delle terapie su alcuni animali e di conseguenza innalza in maniera significativa le possibilità di sopravvivenza dell’animale. Le applicazioni per questa nuova apparecchiatura sono davvero numerose: assistenza per i cuccioli nati da parti cesarei, interventi su tartarughe o rettili malati che potranno anche usufruire di raggi ultravioletti A e B, interventi su gatti o cani molto piccoli che vanno in ipotermia severa. “Solo con l’ausilio dell’incubatrice”, conclude il dottor Papagni, “è realmente possibile controllare e riportare a valori fisiologici la temperatura corporea di un animale in ipotermia severa”.