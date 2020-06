Da oggi attive due circolari urbane gratuite su tutto il territorio comunale / DETTAGLI

Da oggi, venerdì 26 giugno, per il periodo estivo, circoleranno su tutto il territorio comunale, litoranea compresa, due bus navetta completamente gratuiti. Le circolari urbane effettueranno collegamenti capillari ogni giorno in tutte le zone della Città, con diverse corse sia al mattino sia al pomeriggio, caratterizzate da una serie di fermate concepite per agevolare l’utenza e aumentare la fruibilità del servizio.

“L’obiettivo è tornare ad assicurare gli spostamenti urbani e periurbani dei nostri cittadini su mezzi pubblici, anche in considerazione dell’aumento della popolazione nel periodo estivo”, ha spiegato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Abbiamo voluto fortemente che i mezzi fossero gratis come segnale di ottimismo e ripartenza dopo l’emergenza sanitaria e le difficoltà che la pausa forzata ha causato alla nostra Comunità, ancor più nella popolazione anziana, spesso penalizzata proprio sul fronte degli spostamenti”.

“Ripartiamo anche nella mobilità locale”, ha aggiunto Angelo Consiglio, Assessore alla viabilità del Comune di Bisceglie. “Dopo l’ottimo traguardo raggiunto del riconoscimento dei servizi minimi garantiti in tema di trasporto pubblico locale da parte della Regione Puglia, con i finanziamenti previsti annualmente, e l’adesione all’Ambito Territoriale della nostra Provincia (ATO TPL BAT), finalmente il trasporto pubblico nella nostra Città potrà subire un drastico miglioramento e uscire dal localismo che lo aveva danneggiato per anni.”

Il servizio estivo attivato con i due bus navetta, infatti, è da considerarsi un passaggio intermedio e di breve durata, considerato che l’ATO TPL BAT ha dovuto procedere, su istanza promossa dal Comune di Bisceglie con l’avvallo della regione Puglia, ad attivare la procedura prevista ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento UE 1370/2007, grazie alla quale in tempi brevi sarà individuato un gestore del servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano che garantirà, con nuovi mezzi, la percorrenza sulle inedite tre linee urbane, messe a punto dagli uffici comunali a copertura dell’intero territorio cittadino, in corso di inserimento nel nuovo Piano di bacino dell’ATO TPL della BAT.

I bus navetta, ovviamente, osserveranno le misure per il distanziamento previste dall’emergenza Covid-19. “Anche per questo”, conclude il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “invitiamo la cittadinanza a garantire priorità di accesso ai mezzi agli anziani e alla popolazione con effettivo bisogno di supporto agli spostamenti urbani”.

Tutte le informazioni utili per conoscere percorsi, orari e soste del servizio navetta, saranno diffuse a mezzo stampa e sui canali web e social del Comune di Bisceglie.

Gli uffici comunali, recependo le indicazioni dell’Amministrazione comunale, restano al lavoro per presentare, nei prossimi giorni, il preannunciato “piano organico di lavoro sulla mobilità sostenibile” che accompagnerà, con primi step sostanziali, sia il processo di ridefinizione, nell’immediato, della mobilità urbana, sia il percorso di redazione del PUMS, del quale il servizio di trasporto persone, inteso in senso lato (Servizio navetta estivo e servizio TPL Urbano vero e proprio) è parte integrante.