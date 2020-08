Da Hygge l’estate 2020 è speciale con “Hygge Pic-Nic” / FOTO e VIDEO

PUBBLIREDAZIONALE – Hygge non smette mai di stupire e per l’estate 2020 lo staff ha ideato un’altra perla: “Hygge Pic-Nic”.

Hygge Pin-Nic permetterà a tutti di passare una giornata al mare o su un bel prato verde in assoluto relax con il confort di un prodotto di qualità e che stilisticamente ha pochi eguali. Prenotando Hygge Pic-Nic, possibilmente il giorno prima, i clienti di Hygge avranno a disposizione un bellissimo cesto termico ed un telo mare xxl semplicemente lasciando un documento d’identità che verrà successivamente restituito alla riconsegna del cesto.

Hygge Pin-Nic è preparato per due persone. All’interno sarà possibile inserire due pezzi a scelta tra:

Bagel finocchiona, mela, noci, glassa al limone e stracchino.

finocchiona, mela, noci, glassa al limone e stracchino. Poke con riso venere, tonno rosso affumicato e scottato, teriyaki agli agrumi, valeriana e avocado.

Il cesto inoltre contiene frutta per due persone, due bevande a scelta ed due dolci (monoporzioni) a scelta. La stessa opzione potrà essere richiesta senza lattosio.

Ma lo staff di Hygge pensa a tutti, ecco quindi che sarà possibile anche prenotare il Pic-Nic Veggy per due persone, dove all’interno sarà possibile inserire due pezzi a scelta tra:

Poke Veggy con riso venere, seitan, teriyaki agli agrumi, edamame, valeriana e avocado.

con riso venere, seitan, teriyaki agli agrumi, edamame, valeriana e avocado. Bagel Vegano con hummus di ceci, zucchine, pomodorini, patè di soia alla curcuma.

Il cesto inoltre contiene frutta per due persone, due bevande a scelta ed due dolci vegani (monoporzioni) a scelta.

“Ogni idea nasce con l’intento di rendere felici i nostri clienti – dichiara Francesco Dell’Olio, titolare di Hygge con Federica Festa e Mario de Noja – ricordando sempre che tutti i nostri prodotti sono realizzati artigianalmente con materie prime di altissima qualità, sfruttando al meglio il tesoro rappresentato dai prodotti che il nostro territorio ci fornisce. Venerdì 14 agosto, inoltre, resteremo aperti fino all’1.30 ci sarà musica jazz e swing dal vivo. Nel frattempo stiamo progettando e studiando delle novità per il 2021, siamo in continua crescita ed evoluzione”.

“Hygge – Dolce Quotidiano” è in via Abate Bruni 128, a Bisceglie. Per info e prenotazioni chiama allo: 0803031906, oppure visita la pagina Facebook: HYGGE_Dolce Quotidiano o quella Instagram.