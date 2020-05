Da Banco opere di Carità recuperati quintali di cibo per Caritas. Angarano: “Tutti uniti a supporto comunità”

“Stamattina siamo andati a Bitonto, al Banco delle opere di Carità, per recuperare diversi quintali di cibo messi a disposizione della Caritas cittadina per continuare a fronteggiare l’emergenza sociale in corso sostenendo centinaia di famiglie in difficoltà”. A renderlo noto nel primo pomeriggio di oggi è il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Un modo per esprimere il nostro ringraziamento al Banco delle opere e far sentire la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento a tutti i volontari che, ancor di più in questo periodo”, continua il Primo cittadino, “stanno aiutando con grande altruismo e generosità chi ne ha bisogno. E un grazie anche a Vincenzo Patruno, che mettendo a disposizione un mezzo capiente, ha agevolato logisticamente il ritiro, il trasporto e lo smistamento dei beni alimentari”.

“Continua quindi un costruttivo ed edificante gioco di squadra che ci vede tutti uniti”, conclude Angarano, “istituzioni, privati cittadini, associazioni e Protezione Civile, a supporto della Comunità”.