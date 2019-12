“Cuore comune”, domattina una biciclettata di beneficenza

È “Cuore Comune” il nome della biciclettata che avrà luogo domani mattina, domenica 29 dicembre. L’evento, organizzato in sinergia da Biciliae Fiab, Rotaract e dall’associazione I Love Smile, consisterà in una escursione della città in bici la cui quota d’iscrizione andrà a favore di una raccolta fondi di beneficenza: obiettivo comune delle tre associazioni sarà la donazione alla città di una colonnina con defibrillatore.

L’appuntamento per tutti i ciclisti è alle ore 10 in piazza Garibaldi, dove potranno versare la propria quota d’iscrizione (pari a 4 euro). Il percorso in bici è facile e adatto a tutti e prevedrà una sosta presso il bar Hygge per una merenda di metà mattinata; il rientro sarà previsto alle 12.30. I partecipanti all’iniziativa, infine, entreranno automaticamente in gara per contendersi i premi messi in palio dalle tre associazioni, che eleggeranno i vincitori tramite sorteggio.

L’occasione di passare una domenica mattina alternativa s’intreccerà con la matrice benefica dell’evento, che garantirà le spese per l’installazione di una colonnina pubblica contenente un defibrillatore da usare in caso di infarto. «La presenza immediata di un defibrillatore», ribadisce la nota stampa delle tre associazioni, «è fondamentale e può offrire fino al 75% di possibilità di salvezza a chi è colpito da arresto cardiaco improvviso. Tale progetto, all’avanguardia con i tempi, permetterà di donare alla città maggiore serenità e sicurezza».