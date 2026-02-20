“Zarzuela vs Opera” in scena al Teatro Garibaldi con l’Orchestra ICO della Magna Grecia

La Stagione Musicale del Teatro Garibaldi ospita oggi 20 febbraio alle ore 21.00 “Zarzuela vs Opera”, concerto che mette a confronto due grandi tradizioni del teatro musicale europeo, quella spagnola e quella italiana.

Sul palco l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Corrado Valvo, affiancata dai solisti Maria Zapata (soprano), Gabriel Alonso (baritono) e Brayan Avila Martinez (tenore). Il programma propone un dialogo tra celebri pagine della zarzuela, tra i generi più rappresentativi della scena teatrale spagnola, e brani del grande repertorio operistico italiano, con musiche di Giuseppe Verdi.

Se l’opera verdiana esprime la tensione drammatica attraverso strutture monumentali e ampi sviluppi sinfonici, la zarzuela si distingue per freschezza melodica e immediatezza teatrale. Nel concerto i due linguaggi si alternano e si intrecciano, offrendo al pubblico un percorso ricco di ritmo, intensità ed eleganza espressiva.

Anche in questa occasione saranno presenti le “Mascotte”, giovani under 18 che, grazie alla collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, potranno vivere da vicino il dietro le quinte degli eventi, seguendo le fasi organizzative e produttive degli spettacoli.