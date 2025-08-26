Workshop Passione Cinema, a Bisceglie masterclass per scoprire nuovi talenti

Mercoledì 27 agosto, alle ore 10.00, Palazzo Tupputi ospiterà la conferenza stampa di presentazione del progetto Workshop Passione Cinema, un’iniziativa che punta a far emergere e formare nuovi talenti nel mondo della recitazione.

Dal 5 al 7 settembre, presso il Teatro Don Sturzo di Bisceglie, si terranno masterclass guidate dal regista Nicola Scorza, dalla casting director Monica De Feudis e dall’attore e regista teatrale Cyro Rossi. L’obiettivo è offrire ai partecipanti un percorso intensivo di perfezionamento, grazie al supporto di professionisti del settore cinematografico e televisivo.

Il workshop propone un approccio innovativo alla recitazione, trasformando le capacità interpretative teatrali in espressività cinematografica autentica. Gli allievi saranno guidati attraverso esercizi di smascheramento, momenti di osservazione delle performance e sessioni dedicate alla costruzione del personaggio. Il percorso prevede anche la sperimentazione pratica davanti alla telecamera, per aiutare gli attori a trasferire energia e passione sul grande e piccolo schermo.

Tra gli obiettivi principali vi è quello di insegnare come passare dalla semplice lettura del copione a un’interpretazione credibile e viva, fornendo strumenti utili a dare spessore e realismo ai personaggi. Le esercitazioni filmate permetteranno di affinare tecnica e presenza scenica, avvicinando i partecipanti al mestiere dell’attore cinematografico.