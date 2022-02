Women and girls in science: seminario on-line al liceo “Leonardo da Vinci”

Le studentesse e gli studenti del Liceo “da Vinci” di Bisceglie parteciperanno oggi, venerdì 11 febbraio, alla Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza seguendo un seminario promosso dal Club per l’UNESCO di Bisceglie e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta – Andria – Trani in collaborazione.

Il titolo del seminario è “La biodiversità nel Mediterraneo: Le nuove regole europee sugli OGM per combattere la Xylella fastidiosa”. L’evento in diretta on-line (https://www.facebook.com/events/987516742180117/), a partire dalle ore 16:00, è rivolto agli studenti delle Classi quinte, coordinati dai docenti di scienze, che si collegheranno da casa, ospita gli interventi di due rinomate ricercatrici dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, al fine di promuovere tra le giovani donne la passione per le scienze e di fornire loro modelli di carriera da poter emulare.

Insieme alla dr.ssa Ornella Incerti (Biotecnologa CIHEAM Bari) e alla dr.ssa Marinella Giannelli (Funzionaria CIHEAM Bari), si parlerà della ricerca incessante per fermare la diffusione del batterio nel Bacino del Mediterraneo, ma anche del ruolo degli OGM nella nostra alimentazione ed in particolare della ricerca sulle specie di alberi d’ulivo resistenti al batterio, temi nei quali le attività di ricerca dell’Iamb CIHEAM sono all’avanguardia.

Porge il saluto del Direttore CHIEAM Bari, dott. Maurizio Raeli, la dott.ssa Rosanna Quagliarello, Head External and Communication Office CIHEAM IAM – BARI che si soffermerà sulle attività dell’Istituto che vertono su tutte le tematiche collegate con l’agricoltura sostenibile, quali: sicurezza alimentare, riduzione della povertà, rafforzamento istituzionale, uso efficiente delle risorse naturali, aumento della produzione e produttività agricola, promozione dell’agricoltura biologica, sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, adattamento al cambiamento climatico, gestione integrata delle zone costiere, empowerment delle donne, pesca e acquacoltura.

L’evento vedrà i saluti del Sindaco di Bisceglie,Angelantonio Angarano, del Dirigente Scolastico, prof. Donato Musci, l’introduzione di Pina Catino e dell’Arch, Teresa Gualtieri – Presidente Ficlu. Concludono i lavori dott. Giovanni Naglieri – Assessore Igiene e Sviluppo Urbano Sostenibile, Ambiente e Mobilità Sostenibile, Marketing territoriale, turismo, Diritti e Benessere degli Animali – Città di Bisceglie e il Geologo prof. Salvatore Valletta – Presidente Commissione Scienze della Terra – Sviluppo Sostenibile del Club per l’Unesco di Bisceglie.

Introduce e modera la prof.ssa Angela Misino. La Giornata Internazionale Gode del Patrocinio Unione Europea, Regione Puglia.