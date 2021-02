“Winter Show”, la dodicesima edizione sarà on line

La dodicesima edizione dell’atteso e consueto “Winter show” si svolgerà on line. Questa la novità annunciata dalla Nuova Accademia Orfeo, realtà organizzatrice dell’evento artistico-musicale, che non rinuncia all’organizzazione dell’iniziativa che punta alla valorizzazione del percorso compiuto dai suoi allievi.

Lo spettacolo andrà avanti malgrado la pandemia in corso, attraverso le modalità che caratterizzano questa fase emergenziale: è tutto pronto per la diretta di domenica 21 febbraio, start ore 20:30, sulle piattaforme social dell’accademia biscegliese, durante la quale si esibiranno gli allievi e i docenti della scuola di via Puccini n. 5 diretta da Vanna Sasso.



Una tradizione quindi che non s’interrompe: «Siamo reduci da un periodo di grandissima difficoltà, tuttavia la nostra passione non può fermarsi: siamo da troppo tempo immobili senza poter esprimere la nostra arte, senza poter far sentire le nostre voci», ha commentato la direttrice della Nuova Accademia Orfeo, «Abbiamo pensato di dar sfogo alla nostra gioia di vivere, reagendo con forza e determinazione organizzando comunque lo spettacolo anche senza il calore, l’emozione e l’incoraggiamento del pubblico, ma supportati virtualmente da tutta la gente che ama e stima il nostro lavoro, sempre svolto con coscienza, passione e coinvolgimento».



L’evento è stato reso possibile dal supporto concreto di alcuni commercianti e sostenitori: «Il resto lo faranno le persone che amano la musica. Una vera catena di amicizia e solidarietà capeggiata da Walter Enrico Todisco, allievo storico e responsabile della parte tecnica del service audio luci», ha rimarcato Vanna Sasso, la quale sarà affiancata come da Lisa Sasso. Il loro lavoro, accompagnato al servizio reso dagli insegnanti, ha permesso agli allievi di continuare a studiare e “frequentare” l’accademia – più on line che in presenza – tenendo comunque vivo un presidio culturale di rilievo del territorio biscegliese.



«Il nostro auspicio è che il concerto, in diretta streaming dalla sede della Nuova Accademia Orfeo e realizzato nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti, giunga come un abbraccio virtuale, segno di collaborazione tra tutte le risorse della nostra città che hanno dato dimostrazione di amicizia, stima e solidarietà», ha concluso la direttrice Sasso.