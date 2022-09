WeShort e i cortometraggi: da Bisceglie alla Mostra del Cinema di Venezia

Per la prima volta dalla sua recente nascita, WeShort, piattaforma on demand del grande cinema breve, dalla Puglia sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia per far conoscere da vicino la sua vision e mission sul mondo dei cortometraggi e condividere il proprio progetto su questo segmento di mercato audiovisivo.

WeShort è una piattaforma di streaming, dedicata al mondo dei cortometraggi, film e serie di breve durata, disponibile in tutto il mondo e su tutti i dispositivi web e mobile iOS e Android. Fondata a fine 2020 dal 31enne biscegliese Alessandro Loprieno, la piattaforma nasce con l’obiettivo di valorizzare le migliaia di film e serie brevi da tutto il mondo, frutto di produzioni indipendenti e di giovani registi.

Alla Mostra del Cinema di Venezia79 WeShort ha presentato domenica 4 settembre “Nuovo Cinema Breve by WeShort”, un evento nell’ambito di innovazione e cortometraggi, in collaborazione con Fabrique du Cinema, Giffoni Innovation Hub e Cisco nel calendario eventi di “Casa Fabrique” a Villa Malusa.

Un panel di discussione e sviluppo sul cortometraggio nell’industria italiana. Un focus su questa nuova frontiera per l’intrattenimento e la comunicazione aziendale, tra tradizione, business e tecnologia, attraverso un ampio dialogo con interventi creativi degli autori, la loro visione, la parte di creazione del budget e investimento e la distribuzione tra festival e piattaforme. All’incontro hanno partecipato Luigi Sales, Head of Original Production di Giffoni Innovation Hub; i registi Carlo Falconetti, Cristiano D’Alterio, Luigi Marmo; Giampaolo Barozzi, HR Director Cisco; Alessandro Loprieno, Founder & CEO di WeShort. A seguito dell’incontro la proiezione dei cortometraggi H1, Kala e Amarsi un po’.

WeShort ha partecipato lunedì 5 settembre ad alcune sessioni dell’evento di networking VOD MARKET DAY, ospitate dal Venice Production Bridge in associazione con Eurovod e La Biennale di Venezia. Sono stati affrontati vari temi come: le ultime evoluzioni e previsioni nel mercato VOD, Diritti di proprietà intellettuale nel settore VOD, co-produzione nel settore VOD e casi di business dal mercato VOD.

Fondata in Italia a fine 2020, WeShort attualmente è in progressivo lancio con la sezione “short films” su oltre 40 milioni di SmartTV TCL nel mondo. Sono presenti tutti i generi: dal drammatico, horror, thriller fino al musical, documentario e sperimentale. Dalle opere di registi pieni di talento ancora da scoprire fino a premi Oscar, BAFTA, Sundance e Cannes.

Oltre alla sezione WeShort presente anche sul catalogo della piattaforma CHILI, realtà europea dell’intrattenimento digitale, attiva in Italia, UK, Polonia, Germania e Austria, la startup ha recentemente siglato una partnership con Best Western Italia.

Info: www.weshort.com