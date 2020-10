“Voglio una vita da star”, il nuovo singolo del cantante biscegliese Giuseppe de Candia

Il prossimo 23 ottobre uscirà l’atteso nuovo singolo di Giuseppe de Candia, (in arte Deca), dal titolo “Voglio una vita da star”: un brano che racconta, l’ipocrisia e l’incoerenza imperanti nella società odierna. Il lavoro musicale richiama le sonorità anni ’80 e “si presenta come un motivo ideale da ballare con le cuffie nelle orecchie o per donare una spinta di energia alla giornata”, spiega il 23enne biscegliese.

“Un nuovo pezzo di puzzle che si aggiunge alla carriera del cantautore pugliese, con tre album e svariati singoli all’attivo, di cui uno in lingua spagnola”, spiegano dall’entourage dell’artista.

“Da non perdere assolutamente il video ufficiale, riflesso dell’ipocrisia narrata nel brano e capace di accompagnare una riflessione ad una risata, toccando temi molto controversi”.

Dal 23 ottobre “Voglio una vita da star” sarà disponibile in tutti i digital store distribuito da Artist First, assieme al video ufficiale su YouTube.