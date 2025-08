Voci di Donne dal Sud: Omaggio a Mariateresa Di Lascia con Passaggio in Ombra

Questa sera, 5 agosto alle ore 19:30, il sagrato della Basilica di San Giuseppe di Bisceglie ospiterà il quinto appuntamento della rassegna estiva #Libridamare25. Protagonista dell’incontro sarà “Voci di donne dal Sud: Passaggio in ombra di Mariateresa Di Lascia”, un evento dedicato alla memoria della raffinata scrittrice e intellettuale pugliese, autrice del romanzo Passaggio in ombra (Feltrinelli), vincitore del Premio Strega 1995.

Organizzato dal Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, l’appuntamento vedrà la partecipazione dello scrittore e fotografo Piero Meli, che condurrà il pubblico alla riscoperta di un capolavoro letterario intriso di emozioni, storia e memoria. A dialogare con lui ci sarà Graziella De Cillis, poetessa e membro attivo del Circolo, in un confronto che darà voce all’universo narrativo di Mariateresa Di Lascia.

Pubblicato postumo, Passaggio in ombra è un romanzo dalla forza travolgente, che racconta la vita di Chiara, una donna meridionale che, attraverso la memoria, tenta di riconciliarsi con le ferite del proprio passato. Un’opera intensa, capace di intrecciare vicende personali e corali, restituendo al lettore il ritratto autentico di un Sud aspro e dolce al tempo stesso. Un inno alla resilienza femminile, che continua a risuonare con forza a trent’anni dalla sua pubblicazione.

L’incontro si inserisce nella tredicesima edizione di Libridamare, rassegna culturale che anima l’estate biscegliese portando libri, storie e autori nei luoghi più suggestivi della città. Sarà una serata all’insegna della poesia e della riflessione, in cui l’eredità letteraria di Mariateresa Di Lascia verrà celebrata con passione e rigore, tra memoria e cultura.

Piero Meli, barese classe 1980, scrittore, fotografo e sommelier, sarà il relatore d’eccezione dell’evento. Autore di opere come AmoreAmaro e Piccoli miracoli sotto la pioggia, Meli ha saputo fondere nella sua attività narrativa e fotografica l’amore per la letteratura, la musica e l’enogastronomia, collaborando con riviste specializzate come Amazing Puglia e Correlazioni Universali.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie, per consentire anche a chi non potrà essere presente di seguire la serata.