Vlora – Viaggio per il Paradiso: a Bisceglie gioco di ruolo per raccontare la nave della speranza

“Senza la Vlora, io non mi troverei qui”. Con queste parole Akil Xhihani, membro del consiglio direttivo di RicreApulia e tra gli organizzatori, presenta “Vlora – Viaggio per il Paradiso”, un’esperienza di gioco di ruolo dal vivo che rievoca il drammatico sbarco della nave Vlora del 1991. “I miei genitori erano su quella nave. Mi hanno raccontato che era così affollata che non si riusciva a stare seduti, e chi si addormentava rischiava di essere buttato in mare. Ma in quella tragedia c’era la speranza di arrivare in Italia, vista come un paradiso a portata di mano”, racconta.

L’evento, ideato e scritto dall’associazione culturale biscegliese RicreApulia, nasce dopo un lungo lavoro di ricerca e progettazione. “Vlora – Viaggio per il Paradiso è frutto di uno studio accurato su fonti e testimonianze dell’epoca”, spiega Claudio Parisi, segretario di RicreApulia e co-autore dell’esperienza. “Le storie che i partecipanti interpreteranno sono ispirate a persone reali e raccontano molteplici sfaccettature dell’Albania di quegli anni. Abbiamo coinvolto storici, esperti di giochi di ruolo, organizzatori di eventi e professionisti dell’editoria come Andrea Valente e Federica Coppolecchia per dare autenticità al progetto”.

Attraverso il linguaggio del gioco di ruolo Nordic LARP, “Vlora – Viaggio per il Paradiso” vuole intrattenere e far riflettere, stimolando empatia e consapevolezza nei partecipanti. Un’esperienza dal forte valore formativo, riconosciuta anche da studi psicologici e antropologici per la sua capacità di favorire il coinvolgimento emotivo e la comprensione di temi sociali complessi.

L’evento si terrà l’8, il 9 e il 10 agosto nella sede di RicreApulia APS, in via Isonzo 62 a Bisceglie, ed è aperto a tutta la cittadinanza. Per partecipare, è possibile prenotarsi tramite i canali social dell’associazione.

Crediti delle immagini: locandina di Alessandra Ventura; impianto grafico a cura di Ilaria Mallardi.